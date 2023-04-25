الشرطة: توقيف مشتبه به بإطلاق النار وعدد من المشاركين بشجار الوسطى

أعلنت الشرطة، مساء اليوم، توقيفها عدداً من المشاركين في الشجار الذي أودى بحياة مواطن وإصابة آخرين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي في تصريح صحفي: "تم تحديد هوية اثنين مشتبه بهما بإطلاق النار وتمكنت الشرطة من توقيف أحدهما، وتواصل العمل لتوقيف الآخر، ويجري استكمال التحقيقات في الحادثة".

وكان البطنيجي قد أعلن عن مقتل مواطن وعدد من الإصابات في شجار عائلي تخلله إطلاق نار في مخيم المغازي ظهر اليوم.

وأكد أن الشرطة تسيطر على المكان وتقوم بواجبها من أجل توقيف الجناة واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين