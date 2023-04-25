الكشف عن حقيقة غرق قارب سياحي بالغردقة

كشف محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، حقيقة وتفاصيل ما تم تداوله عن تعرض قارب (لانش) سياحي للغرق وعلى متنه عدد من السياح في مدينة الغردقة.

وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت أن سواحل مدينة الغردقة شهدت غرق قارب سياحي وعلى متنه 26 سائحا من مختلف الجنسيات، و8 من أفراد طاقمه بالإضافة إلى 3 مرشدي غطس، وأنه تم إنقاذ جميع من كانوا على متنه، عن طريق الجهات المعنية.

وحسب ما نشرت وسائل الإعلام، فإن القارب خرج إلى رحلة بحرية بمجموعة من السائحين المصريين والأجانب، إلا أن قائد المركب فوجئ بتسرب المياه داخله بسبب نشاط حركة الرياح وارتفاع منسوب الأمواج، فأرسل استغاثة استجابت لها الجهات المختصة وأنقذت جميع الركاب.

إلا أن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قال إن الحادث بسيط ووارد حدوثه في أي لحظة ولم يكن يستدعي الضجة التي حدثت حوله.

وأضاف المحافظ أن تفاصيل الحادث تتمثل في:

- القارب تعرض لعطل، وعلى الفور تم نقل السياح وجميع ركابه إلى قارب آخر وانطلقوا في رحلتهم دون أي مشكلة.

- لا يوجد أي حالات غرق وكل الركاب تم إنقاذهم ولم يحتج أي منهم لإسعافات حتى.

- من الوارد أن القارب الذي تعرض لمشكلة يحتاج لصيانة ولكن ليس صحيحا أن الظروف الجوية هي التي تسببت في الحادث.

- الطقس معتدل في الغردقة وليست هناك رياح ولا مشاكل جوية كما تردد.

المصدر / مواقع إلكترونية