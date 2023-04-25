قرار تاريخي لمدينة "لياج" البلجيكية لتجميد العلاقات مع (إسرائيل)

في قرارٍ تاريخي، صوّتت مدينة لياج Liège البلجيكية التي تربطها بمدينة رام الله الفلسطينية علاقة توأمة منذ عام 2014، على قرار تجميد العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومع كافة المؤسسات العامة والخاصة "الإسرائيلية" التي تسهّل استمرار الاحتلال واستمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

ويؤكّد القرار الذي حصل على أغلبية أعضاء المجلس البلدي الذي تقدم به أمام المجلس مجموعة "حزب العمل البلجيكي" وأيده كل من مجموعة الحزب الاشتراكي البلجيكي وحزب الخضر وممثل حركة فيغا على دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال العسكري ومن نظام الفصل العنصري ويعاني من الاستيطان.

اقرأ أيضا: "برشلونة" تلغي اتفاقيَّتَي توأمة مع الاحتلال

كما يؤكّد القرار على دعمه لحركة المقاطعة BDS، ورفض التعامل مع أي مؤسسة تتعامل مع المستوطنات أو تلعب أي دور في استدامة الاحتلال وهذا بموجب القوانين البلجيكية وقوانين الاتحاد الأوروبي لما في ذلك من مخالفات لكل الالتزامات تجاه منظومة حقوق الانسان الأوروبية ومخالفة قواعد القانون الدولي والقرارات المتخذة وخاصة قرار 242 والصادر في شهر نوفمبر من عام 1967 الذي يرفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويُطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2334 والذي يعتبر إنشاء المستوطنات مناف لقواعد القانون الدولي ويهدد مبدأ "إقامة دولة فلسطينية في اطار سلام دائم وعادل".

كما يطلب القرار من كيان الاحتلال التوقّف عن كل نشاطاته الاستيطانية بما في ذلك بمدينة القدس ، فيما يؤكّد الرفض لكل محاولات تغيير في واقع ما قبل لاحتلال الذي بدأ في 4 حزيران من عام 1967، على حد نص القرار.

ويعتبر القرار أن من أُبعِد من الفلسطينيين عام 1948 يحتفظ بكامل حقوقه بالعودة، وبناء على ما تقدم، يؤكّد المجلس البلدي لمدينة لياج Liège على تجميد كل العلاقات مع دولة "إسرائيل" ومع كل المؤسسات العامة والخاصة الداعمة للاحتلال والمستفيدة من استمراره، وهذا حتى تضع "إسرائيل" نهاية لسياستها التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني كما يفرضها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي وقتٍ سابق، أقر المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية، إلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية "تل أبيب" التابعة للاحتلال الصهيوني في فلسطين المحتلة، وتجميد العلاقات بين المدينة ودولة الاحتلال.

وقدّم اقتراح لإلغاء الاتفاقية الأحزاب اليسارية وعمدة المدينة آدا كولاو بجهود من حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).

المصدر / مواقع إلكترونية