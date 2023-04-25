"ياسين الدولية" تدين اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

أدانت مؤسّسة الشيخ أحمد ياسين الدوليّة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للنائب الأردني عماد العدوان وانتهاك حصانته الدبلوماسية.

وقالت في بيان صحفي إنها تتابع بكل معاني الرفض والإدانة اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الإنسانيّة، وينتهك أيضًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م.

وأوضحت المؤسسة أن اعتقال العدوان يمثل انتهاكًا فاضحًا للمادة (29)، الذي يحظر بأي شكل القبض على أيّ شخصيّة دبلوماسيّة أو حجزه، وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له، وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

ووصفت ما اقترفته قوات الاحتلال بحق النائب العدوان بـ"الإجراء الهمجي" الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الكثيرة التي تؤكّد على أنّها دولة مارقة لا تقيم وزنًا للقيم والحريات والحقوق والأعراف الإنسانيّة، وما ادعاءاتها حول الحرية والديمقراطية إلّا كذب وذرّ للرماد في العيون.

وحَيَّت المؤسسة شعبنا الشهم في الأردن على غضبته إزاء هذا الإجراء المارق، مطالبة كل الجهات الدوليّة والمؤسسات الإنسانيّة للعمل على الإفراج الفوريّ عن النائب الأردني.

وحذرت من عواقب احتجازه لدى كيان الاحتلال، مؤكدة على ثقتها العالية في أنّ شعوبنا وأمتنا لا تسكت على ما يمسّ كرامتها وحقوقها.





المصدر / فلسطين أون لاين