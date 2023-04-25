مارك يعلن عن ميزة مفاجئة حول تطبيق واتس آب

أعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح خاصية جديدة بتطبيق واتس آب، تتيح للمستخدمين بفتح التطبيق من 4 أجهزة محمول في آن واحد.

ويُذكر أنّ مارك زوكربيرج، أعلن في وقت سابق من أبريل الجاري، تعديل جديد لميزة الحذف بعد القراءة الخاصة بالخدمة، والتي تتيح للمستلم الضغط لفترة طويلة على رسالة واختيار الاحتفاظ بها، وهناك شيء يجب مراعاته قبل إرسال نص محفوف بالمخاطر عبر واتس آب، حيث أنّ اختفاءه نهائيًّا أصبح صعب.

وفي سياق متصل، أطلق واتس أب، خاصة جديدة لإتاحة المدفوعات داخل محادثات التطبيق، مما يتيح للأشخاص في البرازيل تنفيذ عمليات الدفع للشركات المحلية بشكل مباشر، وذلك من خلال دردشة واتساب، كما تعمل شركة ميتا على طرح تلك الخاصية لمزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأطلق تطبيق المراسلة واتساب ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين إضافة جهات اتصال أو تعديل معلوماتهم دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، حيث كان يوجد بالفعل اختصار لإضافة جهات اتصال، ولكنه سيعيد توجيه المستخدمين إلى تطبيق جهات الاتصال على أجهزتهم.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة جهات اتصال مباشرة داخل تطبيق واتساب، ما يعني أنهم لن يحتاجوا بعد الآن إلى التبديل بين التطبيقات، ويمكن اكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة بالفعل لحساب واتساب الخاص بك، من خلال فتح قائمة جهات الاتصال الخاصة داخل التطبيق، ثم تحديد الخيار جهة اتصال جديدة، ويمكن أيضًا إضافة أرقام غير معروفة إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم عندما يتصلون به على واتساب، دون التبديل إلى تطبيق جهات الاتصال.

المصدر / فلسطين أون لاين