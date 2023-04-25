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تصريحات جديدة لشقيق الأسير لدى "القسَّام" "هدار غولدن"

25 ابريل 2023 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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قال شقيق الضابط الإسرائيلي الأسير لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام في قطاع غزة هدار غولدن: "نشعر أنه تم نسيان أخي على مدار السنوات".

ونقلت قناة الاحتلال الـ7 عن شقيق غولدن قوله: "إسرائيل لا تفعل ما يكفي لإعادة الجنود الأسرى".

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وقبل أيام قال تسليل ترجمان صديق جولدن، إن الحرب لم تنتهِ حتى يعود هدار.

وأضاف ترجمان في حديث لموقع قناة الاحتلال الـ 7: "للأسف لا يزال هدار في غزة منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف السنة، وبقدر ما نشعر بالقلق، إلا أن الحرب في نظرنا لم تنتهِ حتى يعود".

وتابع: "هناك تعهد غير مكتوب بين قيادة الدولة وأولياء أمور الجنود الذين تم إرسالهم للمعركة، بأن الجيش يعيد الجندي حيّاً أو ميتاً".

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وأكمل صديق الضابط الأسير غولدن: "تقع المسؤولية على عاتق كل واحد منا، لقد خرجوا لحمايتنا وعلينا إعادتهم إلى الوطن".

وأوضح أن حركة "حماس" اليوم تفرض على كيان الاحتلال المعادلة وتطلق الصواريخ متى شاءت، قائلًا: "نحن دولة أسيرة، كان يجب أن نربط كل تعامل مع غزة بقضية الأسرى".

وأسرت مجموعة من كتائب القسَّام في صبيحة الأول من أغسطس عام 2014 بعد معركة شديدة خاضتها في التصدّي لقوات الاحتلال المتوغلة بعمق 2 كيلومتر شرق رفح.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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