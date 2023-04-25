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من خلال الاعتقال السياسي

أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية

25 ابريل 2023 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين، حيث تمارس الاعتقال السياسي بحقهم على خلفية توجهاتهم وآرائهم السياسية.

ويختطف وقائي السلطة في نابلس، الأسير المحرر والمختطف السابق مجدي قطب لليوم الـ3 على التوالي، فيما تعتقل مخابرات السلطة في الخليل الشاب إياد أبو شمسية لليوم الـ16 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة الشاب صهيب الشرباتي لليوم الـ16 على التوالي، فيما تعتقل الحاج منذر رحيب، وتلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ28 على التوالي. 

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف المـطارد موسى عطا الله لليوم الـ125 على التوالي، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ201 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، لكن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ219 على التوالي.

المصدر / حرية نيوز
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#انتهاكات #اعتقال سياسي #أجهزة السلطة #الضفة الغربية

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