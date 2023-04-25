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إيران تعلن استئناف العلاقات التجارية مع السعودية

25 ابريل 2023 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، الثلاثاء، استئناف العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية.

وقال فاطمي أمين في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنّ بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض، يأتي عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف أنّ وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية بدأت بالإعداد لعملية تصدير البضائع إلى السعودية عقب بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لأول مرة منذ 7 سنوات، وذلك بوساطة صينية.

المصدر / الأناضول
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#السعودية #إيران #اقتصاد #تجارة

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