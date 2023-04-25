فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمة الصحة: خطر بيولوجي كبير بعد سيطرة أحد طرفي الصراع بالسودان على مختبر

بالصور | الإعلام الحكومي يزور الدائرة الإعلامية لحركة حماس

قتيل وإصابات بإطلاق نار في شجار وسط القطاع

علماء روس يبتكرون طريقة سريعة لاكتشاف المواد الضارة في الماء

بايدن يعلن رسمياً عن حملته الانتخابية لعام 2024

وظائف شاغرة في فندق المارنا هاوس بمدينة غزة

وفد من "التعليم" يزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

حصيلة: 459 قتيلاً و4075 مصاباً جرَّاء الاشتباكات في السودان

وظيفة شاغرة في شركة Media B Education

شركة الحساينة لمعدات الإطفاء تهنئ مدير عام الدفاع المدني بالمنصب الجديد

25 ابريل 2023 . الساعة 17:19 بتوقيت القدس
...
رئيس مجلس إدارة شركة الحساينة لمعدات الإطفاء يهنئ مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني بالمنصب الجديد

زار السيد عمر الحساينة " أبو محمد " رئيس مجلس إدارة شركة الحساينة لمعدات الإطفاء مقر جهاز الدفاع المدني، حيث كان في استقباله اللواء عبد العزيز العطار " أبو يحيى " مدير عام جهاز الدفاع المدني وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصب مدير عام الدفاع المدني.

وأكد الحساينة على جهوزية الشركة للعمل سوياً مع الدفاع المدني لتحقيق الأمن والسلامة العامة لكافة أبناء شعبنا.

وثمن الحساينة دور جهاز الدفاع المدني وإنجازاته الكبيرة لضمانة سلامة المنشآت وأفراد المجتمع.

وشكر اللواء العطار، رئيس مجلس إدارة شركة الحساينة لمعدات الإطفاء على الزيارة، مشيداً بجهود شركة الحساينة في توفير معدات الإطفاء والمساندة والمشاركة الفعالة الدائمة في قطاع غزة .

تويتر تويتر
#الدفاع المدني #شركة الحساينة

متعلقات

الأكثر قراءة