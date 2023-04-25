شركة الحساينة لمعدات الإطفاء تهنئ مدير عام الدفاع المدني بالمنصب الجديد

زار السيد عمر الحساينة " أبو محمد " رئيس مجلس إدارة شركة الحساينة لمعدات الإطفاء مقر جهاز الدفاع المدني، حيث كان في استقباله اللواء عبد العزيز العطار " أبو يحيى " مدير عام جهاز الدفاع المدني وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصب مدير عام الدفاع المدني.

وأكد الحساينة على جهوزية الشركة للعمل سوياً مع الدفاع المدني لتحقيق الأمن والسلامة العامة لكافة أبناء شعبنا.

وثمن الحساينة دور جهاز الدفاع المدني وإنجازاته الكبيرة لضمانة سلامة المنشآت وأفراد المجتمع.

وشكر اللواء العطار، رئيس مجلس إدارة شركة الحساينة لمعدات الإطفاء على الزيارة، مشيداً بجهود شركة الحساينة في توفير معدات الإطفاء والمساندة والمشاركة الفعالة الدائمة في قطاع غزة .