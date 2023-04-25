بالصور | الإعلام الحكومي يزور الدائرة الإعلامية لحركة حماس

زار رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ووفد من مجلس المكتب، الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لتهنئتها بحلول عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أشاد معروف بإنجازات الدائرة الإعلامية لحركة حماس، مثمناً الدور المبذول في تقديم خدمةٍ سامية لنصرة القضية الفلسطينية، وإيصال الصوت الفلسطيني للعالم أجمع، ودحض رواية الاحتلال.

وأشار إلى أن الإعلام ساهم مساهمةً كبيرة في حضور الرواية الوطنية الفلسطينية، شاكراً جميع الطواقم الإعلامية الفلسطينية العاملة في مختلف الفصائل، القابضين على جمر الحقيقة، والذين قدَّم العديد منهم روحه وحريته ثمنًا لها.

بدوره، قال رئيس الدائرة الإعلامية لحركة حماس علي العامودي: "نرحب بهذه الزيارة والتي من شأنها تعزيز العلاقة والتعاون المشترك، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من خطرٍ كبير، وتزوير للتاريخ وللهوية".

وأوضح العامودي بأن الدائرة استثمرت كافة الوسائل التي من شأنها أن تخدم المقاومة، مؤكداً على أن العمل الإعلام الفلسطيني عمل وبقوة على بث روح المقاومة والصمود بين أبناء شعبنا في الداخل والخارج، وإظهار احتضانهم للمقاومة.









