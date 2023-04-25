حصيلة: 459 قتيلاً و4075 مصاباً جرَّاء الاشتباكات في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها حول الأوضاع في السودان، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد القتلى من جرَّاء المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 459 شخصاً وإصابة 4075 آخرين، وفق ما أعلنت عنه .

وبحسب ما أعلنت نعمة سعيد عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، فإن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير، قائلة: "هناك 459 قتيلاً، 4075 مصاباً من جرَّاء الاشتباكات، أعتق الرقم الفعلي أكبر بكثير".

اقرأ أيضاً: الآلاف ينزحون عن الخرطوم جراء الاشتباكات المستمرة

وحذَّرت عابد من خطر بيولوجي كبير على حد قولها، بعدما سيطر أحد الأطراف المتنازعة على مختبر بيولوجي، كما أعربت المنظمة عن قلقها محذّرة من مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة وبصفة خاصة الكوليرا.

وأكدت أن المنظمة تعمل مع الشركاء هناك لإعادة مستشفيات الخرطوم للعمل، قائلين: "هناك 14 مرفقاً صحياً في السودان تعرّضوا لاستهداف مباشر، نعمل على إعادة مستشفيات هناك للعمل بكفاءة".

المصدر / وكالات