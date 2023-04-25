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وظيفة شاغرة في شركة Media B Education

25 ابريل 2023 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

تعلن شركة Media B Education عن حاجتها إلى موظف خدمات "أذن/مراسل"

الشروط المطلوبة/

-أن يكون حسن السيرة والسلوك.

-أن يكون حسن المظهر.

-لديه معرفة حول آلية تنظيف المنشآة "المكاتب/المطبخ/الحمام"

-أن يكون لائقًا صحياً، ويتحمل ضغط وساعات العمل

-يفضل أن يكون حاصل على تعليم كافي، أي يستطيع القراءة و الكتابة.

-ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.

-التقديم للذكور  فقط .

المهام المطلوبة/

-مراسل داخلي/خارجي

-تقديم الدعم اللوجستي للموظفين.

-الإشراف على نظافة المكان

--المحافظة على نظافة المكاتب والغرف بشكل مستمر.

-ما يكلف له من مهام ضمن نطاق عمله.

ملاحظات/

- للتسجيل من خلال تعبئة الطلب من هـنــا

-طبيعة العمل/ دوام كامل

-ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.

-أخر موعد للتسجيل : 10/05/2023م.

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