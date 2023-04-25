وظيفة شاغرة في شركة Media B Education

تعلن شركة Media B Education عن حاجتها إلى موظف خدمات "أذن/مراسل"
الشروط المطلوبة/
-أن يكون حسن السيرة والسلوك.
-أن يكون حسن المظهر.
-لديه معرفة حول آلية تنظيف المنشآة "المكاتب/المطبخ/الحمام"
-أن يكون لائقًا صحياً، ويتحمل ضغط وساعات العمل
-يفضل أن يكون حاصل على تعليم كافي، أي يستطيع القراءة و الكتابة.
-ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة.
-التقديم للذكور فقط .
المهام المطلوبة/
-مراسل داخلي/خارجي
-تقديم الدعم اللوجستي للموظفين.
-الإشراف على نظافة المكان
--المحافظة على نظافة المكاتب والغرف بشكل مستمر.
-ما يكلف له من مهام ضمن نطاق عمله.
ملاحظات/
- للتسجيل من خلال تعبئة الطلب من هـنــا
-طبيعة العمل/ دوام كامل
-ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.
-أخر موعد للتسجيل : 10/05/2023م.