وفد من "التعليم" يزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

زار وفد من وزارة التربية والتعليم العالي المعرض الوطني "نتنفس حرية" الذي ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين، والذي تنظمه الحركة الأسيرة في قاعة "الشاليهات" الكبرى غربي مدينة غزة.

وضم وفد الوزارة د. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وفطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وأحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية، ود. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.

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وأجرى الوفد جولة في زوايا المعرض الوطني الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واطَّلع على الرسائل والدلالات التي يعبّر عنها.

وأكد د. مدحت الزطمة على أهمية تواصل الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تعزز حضور قضية الأسرى لدى الأجيال الفلسطينية وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم في تنظيمها لعديد من البرامج والنشاطات التي تحيي قضية الأسرى لدى طلبة المدارس في كافة المراحل الدراسية.

المصدر / فلسطين أون لاين