فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

علماء روس يبتكرون طريقة سريعة لاكتشاف المواد الضارة في الماء

بايدن يعلن رسمياً عن حملته الانتخابية لعام 2024

وفد من "التعليم" يزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

حصيلة: 459 قتيلاً و4075 مصاباً جرَّاء الاشتباكات في السودان

وظيفة شاغرة في شركة Media B Education

إسلام أبو عريضة يحدّد احتياجات خدمات رفح لتحقيق المجد الثامن

ما هي فضائل المحافظة على صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر؟

تدافع ومشادَّات واحتجاجات ضد حكومة نتنياهو خلال فعاليات ذكرى "الجنود القتلى"

"الأوقاف" توزّع مساعدات نقدية على أسر متعففة بغزة

ضمن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

وفد من "التعليم" يزور المعرض الوطني "نتنفس حرية"

25 ابريل 2023 . الساعة 15:10 بتوقيت القدس
...
جانب من معرض "نتنفس حرية"

زار وفد من وزارة التربية والتعليم العالي المعرض الوطني "نتنفس حرية" الذي ينقل معاناة الأسرى الفلسطينيين، والذي تنظمه الحركة الأسيرة في قاعة "الشاليهات" الكبرى غربي مدينة غزة.

وضم وفد الوزارة د. مدحت الزطمة مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وفطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية، وأحمد الشامي مدير الدائرة الثقافية، ود. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.

اقرأ أيضا: الحركة الأسيرة: معرض "نتنفس حرية" هو إثبات الحضور الفعلي للغائبين خلف القضبان

وأجرى الوفد جولة في زوايا المعرض الوطني الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، واطَّلع على الرسائل والدلالات التي يعبّر عنها.

وأكد د. مدحت الزطمة على أهمية تواصل الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تعزز حضور قضية الأسرى لدى الأجيال الفلسطينية وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم في تنظيمها لعديد من البرامج والنشاطات التي تحيي قضية الأسرى لدى طلبة المدارس في كافة المراحل الدراسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#وزارة التربية والتعليم #التربية والتعليم #معرض وطني #معرض نتنفس حرية

متعلقات

الأكثر قراءة