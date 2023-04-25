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الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

25 ابريل 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء (26 إبريل).

وأوضحت في بيان صحفي، أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/16)، مشدّداً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قِبل الهيئة.

كما أهابت بالمسافرين ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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ودعت المسافرين إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجَّة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما أوصت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مشيرة إلى أنه لن يُسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

و للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط.

المصدر / فلسطين أون لاين
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