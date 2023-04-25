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إسلام أبو عريضة يحدد احتياجات خدمات رفح لتحقيق المجد الثامن

25 ابريل 2023 . الساعة 14:48 بتوقيت القدس
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إسلام أبو عريضة
غزة/ وائل الحلبي:

أكد إسلام أبو عريضة المدير الفني لفريق خدمات رفح أن فريقه أصبح مكتمل الصفوف وسيكون جاهزا لدخول منافسات الموسم المقبل بشكل قوي، خاصة وأن التعاقد مع لاعبين جدد جاء حسب احتياجات الفريق.

وقال أبو عريضة لـ:"" إن التحضير للموسم الجديد بدأ مبكرا بعد أيام قليلة من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة السابعة في تاريخ خدمات رفح، في ظل الرغبة بمواصلة التواجد على منصات التتويج والمنافسة بقوة للحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الثامنة.

وكان خدمات رفح أعلن تعاقده مع المهاجمين خليل مطر قادما من الصداقة ويسار الصباحين الذي عاد للأخضر بعدما لعب في الموسم الماضي مع اتحاد الشجاعية، فيما نجح في تجديد عقد حارسه هيثم فتيحة إلى جانب أحمد اللولحي وهلال غواش، ورحل عن الفريق كلا من يوسف داوود وأدهم القاضي.

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وأوضح أبو عريضة أن خدمات رفح يملك مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم على مستوى فلسطين وسيكون لديهم القدرة على مواصلة التواجد على عرش كرة القدم الغزية، مبينا أنه يدرس حاليا ملف اللاعبين الذين لعبوا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة بعد عودتهم للفريق.

وشهد الموسم الماضي إعارة أكثر من 15 لاعبا من خدمات رفح للأندية الغزية بمختلف الدرجات، وقدم العديد منهم مستويات لافتة للأنظار مثل أمين العيادي مع الزوايدة وسمير النمس وإبراهيم جربوع مع أهلي غزة.

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#خدمات رفح #إسلام أبو عريضة #موسم الدوري

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