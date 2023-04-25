"الأوقاف" توزّع مساعدات نقدية على أسر متعففة بغزة

وزَّعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساعدات نقدية على 1695 أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة بمبلغ إجمالي 421 ألف شيقل بتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للزكاة بالوزارة أسامة إسليم، خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إنه "تم توزيع مبلغ 150 أو 200 شيقل لكل أسرة"، مشيرًا إلى أن آليات التوزيع شملت مستفيدين من كل محافظات قطاع غزة عبر منظومة لجان الزكاة".

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وذكر أنه تم اختيار المستفيدين جاء وفقًا للمعايير التي وضعتها إدارة الزكاة لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها.

وأشاد بجهود المؤسسات المانحة المبذولة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة نتيجة الحصار منذ سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين