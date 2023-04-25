دعوة للرباط في مصلَّى "باب الرحمة" وإعمار "الأقصى"

دعت المرابطة المقدسيَّة هنادي حلواني، أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي القدس إلى مواصلة الرباط في مصلَّى باب الرحمة وإعمار المسجد الأقصى، لإحباط مخطَّطات الاحتلال وعدوانه المتواصل بحق المقدَّسات الإسلامية.

وقالت خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "لا تتركوا مصلَّى الرحمة فارغاً فيستفرد فيه المحتل"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلَّى صباح اليوم، وصادرت هويات المرابطين فيه، ضمن محاولاتها لتخويفهم وإرهابهم.

وأشارت إلى أن الاعتقال الهمجي من قبل قوات الاحتلال والذي تعرَّضت له فتاة تركية اليوم، جاءت لترابط في مصلَّى باب الرحمة منذ شهرين.

وذكرت أن "مصلَّى الرحمة فتح بأيديكم ولا زال إعماره بأيديكم ومهمَّتكم أنتم، فاعمروه بالصلوات الخمس وفي كل الأوقات، ولا تتركوه خالياً أبداً، وأضيئوه في الظلمة بنور القرآن وبركة الذكر والرباط فيه في كل لحظة وفي كل حين"، مشدّدة على أن "المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن يتجرَّأ عليه ستحرقه النار التي أشعلها".

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وحذَّر مراقبون في مدينة القدس المحتلة، من مخاطر وتداعيات الاستهداف المتواصل لمصلَّى باب الرحمة والمسجد الأقصى المبارك، وما يحاول الاحتلال من فرض مخطَّطات تهويدية فشل في تحقيقها سابقاً.

ودعت شخصيات وجهات مقدسيَّة الفلسطينيين لأداء الصلاة في مصلَّى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، لحمايته من مخطَّطات الاحتلال والمستوطنين.

وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، بالحشد والمشاركة في الصلاة، لحماية المصلَّى والمسجد من أطماع الاحتلال واقتحام المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين