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استدعاء 5 لاعبين من غزة للمنتخب الأولمبي

25 ابريل 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
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استدعاء 5 لاعبين من غزة للمنتخب الأولمبي
غزة/ وائل الحلبي:

وجَّه الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الدعوة لخمسة لاعبين من غزة، بينهم اثنان سيتواجدان رفقة المنتخب للمرة الأولى في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا والمقرَّر إقامتها في العراق.

ويسعى الجهاز الفني لتواجد اللاعبين الخمسة رفقة المنتخب قبل المباراة التي من المقرَّر أن يلتقي فيها نظيره الأردني في رام الله منتصف الشهر القادم.

وبدأ اتحاد كرة القدم إجراءات استصدار تصاريح دخول اللاعبين الخمسة إلى الضفة الغربية وهم إبراهيم أبو عمير وأحمد كُلاب وخالد النبريص، إلى جانب عمرو رزق ومهند حسنين والكابتن هاني المصدر المدرّب المساعد.

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وكان الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد في وقت سابق وجود لاعبين جدد من غزة في صفوف المنتخب خلال الاستحقاقات القادمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة الثنائي رزق وحسنين للمشاركة مع الأولمبي، خاصة وأنهما شاركا مع منتخبي الناشئين والشباب في العديد من الاستحقاقات السابقة، ويملكان خبرة دولية جيدة ستساعدهم على الانسجام مع الأولمبي، فيما تواجد أبو عمير وكُلاب والنبريص مع المنتخب الأولمبي في جميع مشاركاته منذ عامين.

ويسعى الأولمبي لإتمام تحضيراته لبطولة غرب آسيا التي ستكون محطة مهمَّة للاستعداد لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث من المقرَّر أن يتواجد المنتخب الأولمبي في التصنيف الثالث لقرعة التصفيات حسب التصنيف الآسيوي.

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#المنتخب الأولمبي #بطولة غرب آسيا #المنتخب الفلسطيني الأولمبي

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