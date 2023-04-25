ألم الأسنان.. السر في العناية الدائمة والمحافظة على نظافة الفم

غزة/ هدى الدلو:

ثمة العديد من الأسباب لآلام الأسنان التي يمكن أن تأتي من تهيج مؤقت للثة يمكنك علاجه في المنزل، وقد تحدث آلام الأسنان الأكثر خطورة بسبب مشاكل الأسنان والفم التي لا تتحسن من تلقاء نفسها وستحتاج إلى علاج من طبيب الأسنان.

وتحدث أوجاع الأسنان عند إصابة اللب الموجود داخل السن وهو مادة ناعمة مليئة بالأنسجة والأعصاب والأوعية الدموية، إذ تعد أعصاب اللب من أكثر أعصاب الجسم حساسية، فمجرد حدوث تهيج فيها أو إصابتها ببكتيريا فإنها تسبب للشخص آلامًا شديدة، كما يبين اختصاصي جراحة الفم والأسنان د. عبد الفتاح مهنا.

ومن الأسباب التي تؤدي إلى ألم الأسنان تسوسها، وظهور عدوى بكتيرية داخل عصب لب السن ما يتسبب بظهور خراج فيه، أو نتيجة تلف حشوة قديمة، أو كسر، وقيام البعض بحركات لا إرادية متكررة على السن كالضغط عليه، وصرير الأسنان الذي قد يؤدي إلى تلف فيها، أو حساسية الأسنان واللثة، أو بسبب التسنين وبزوغ السن من اللثة.

ويشير د. مهنا إلى أن علاج ألم الأسنان يعتمد على معرفة سبب الألم وعلاجه، فإذا كان خراجًا يجب علاجه بفتحه وتنظيفه وإزاله الاحتقان، أو عبر الأدوية إذا كان التهابًا في اللثة، أو بإزالة التسوس وعمل حشوة جديدة للسن أو الخلع حتى لو في نهار رمضان بشرط الانتباه وعدم بلع الماء أو المحلول الطبي.

ويرى أنه عند علاج الأسنان في رمضان في حالة الألم يمكن علاجه، بينما لو كان العلاج تجميليًا فيفضل تأجيله إلى بعد الإفطار.

ويلفت د. مهنا إلى أن بعض الآلام يمكن معالجتها دون الحاجة لزيارة الطبيب كالتهاب اللثة، فعلى المريض محاولة تجنب مضغ الطعام على المنطقة المصابة، وأن يتناول الطعام اللين كالشوربة والأرز والألبان غيرها.

ويذكر موقع "ويب طب" بعض الوصفات المنزلية التي يمكن عبرها علاج ألم الأسنان بطريقة سريعة وفعالة، كغسول القرنفل، إذ يمكن إضافة ملعقة صغيرة من القرنفل إلى كوب من الماء، وتركه يغلي مدة خمس دقائق، وبعد أن يبرد يُمضمض فيه مرتين يوميًا لتسكين وجع الأسنان، كما يمكنك استعماله مرة واحدة كنوع من أنواع العناية بالأسنان.

كما يمكن استخدام غسول ورق الزيتون بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى ربع كوب من الماء، ثم غلي المزيج على نار هادئة وتركه حتى يبرد، أو باستخدام الزنجبيل الطازج مع العسل، وغيرها من الوصفات.

الروائح الكريهة

وينبه د. مهنا إلى أن البعض يهمل العناية بصحة فمه وأسنانه في شهر رمضان، فيجب استثماره في المحافظة عليهم لمنع ظهور الروائح الكريهة التي تظهر بسبب إهمال في تنظيفهم، فتبقى بقايا الطعام في فمه فتتخمر، فتسبب انزعاجًا له ولمن يتحدث معه، كما أن تفريش الأسنان وتنظيفهم يقلل الشعور بالعطش في نهار الصيام، أو الشعور بجفاف الفم.

وللتقليل من رائحة الفم في أثناء الصيام، يضيف: "يجب الحرص على شرب كمية مناسبة من السوائل قبل الإمساك لزيادة إفراز اللعاب، واستخدام معجون الأسنان وغسول الفم، كما يمكن استخدام السواك فهو خالي من النكهات ومطهر للفم ولا يفسد الصوم".

وينصح د. مهنا بضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان في رمضان وغيره، والحرص على تفريش الأسنان بعد وجبتي الإفطار والسحور وخاصة بعد تناول الحلويات مع عدم الإسراف فيها لكونها تسبب تسوس الأسنان، والحرص على استخدام الخيط الطبي مرة واحدة يوميًا.

وهناك عادات تضر بصحة الأسنان يمارسها البعض، كأكل مكعبات الثلج فتسبب تصدعات وشقوق بالأسنان وخاصة بطبقة المينا، وتهيج الأنسجة الرخوة داخل السن، وحبوب المص التي تستخدم لتخفيف ألم الحلق غير صحية ويحتاج من يتناولها إلى تنظيف أسنانه لاحتوائها على كمية من السكر، والسكاكر والمشروبات الغازية، والتدخين، وكذلك التوتر.