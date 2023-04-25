"حمادة": عملية "عيون الحرامية" نتاج طبيعي للغضب على جريمة مصلَّى باب الرحمة

بارك المتحدث باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة عملية إطلاق النار صباح اليوم صوب تجمّع للمستوطنين قرب مفترق "عيون الحرامية" شمال رام الله.

وقال حمادة إنها عملية بطولية في توقيت فذ، نفذت في أثناء احتفاء المستوطنين بقتلاهم الذين صرعوا خلال عمليات المقاومة.

وأكد على أن العملية البطولية نتاج طبيعي لحالة الغضب الفلسطينية تجاه جرائم الاحتلال وآخرها جريمة اقتحام مصلَّى باب الرحمة وتدنيسه ومصادرة محتوياته، ضمن مخطَّط خبيث يستهدف المسجد الأقصى المبارك.

وشدَّد على أن "عملية "عيون الحرامية" لن تكون الأخيرة، وسيبقى جنود الاحتلال ومستوطنوه هدفًا مشروعًا لرصاص مقاومينا وعملياتهم البطولية، وسيرى الاحتلال من شعبنا بأسًا شديدًا طالما بقي في أرضنا".

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وأصيب مستوطن، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بطولية قرب مفترق عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار عبر مركبة مسرعة في منطقة عيون الحرامية، ما أدَّى لإصابة مستوطن (28 عامًا) بجروح متوسطة.

واستنفرت قوات الاحتلال في محيط مكان عملية إطلاق النار، ونصبت عددًا من الحواجز، وأغلقت حاجز عطارة شمال رام الله، وبوابة الجلزون الواصلة مع مدينة البيرة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وقوع 9 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين