اتحاد كرة القدم يخاطب أندية غزة للمشاركة في بطولة كأس غزة

غزة/ وائل الحلبي:

خاطب اتحاد كرة القدم أندية الدرجتين الثانية والثالثة للمشاركة في بطولة كأس غزة، والتي حدد الاتحاد موعدا جديدا لإقامتها بدلا من شهر مايو القادم.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل انطلاق بطولة كأس غزة لتقام في شهر يوليو القادم، في ظل رفض غالبية الأندية المشاركة فيها بناء على الموعد المحدد، قبل أن يتم تعديل الموعد وتأجيلها بناء على اقتراح من أندية الممتازة والأولى لتكون انطلاقة للموسم 2023/2024 بدلا من أن تكون في الموسم المنصرم.

ولم يستقبل اتحاد كرة القدم سوى رد وحيد من أندية الثانية والثالثة، حيث أبدى نادي جماعي رفح موافقته على المشاركة في البطولة، فيما لم تقم بقية الأندية بالرد سواء بالقبول أو الرفض، حيث من المتوقع أن يجدد الاتحاد مخاطبة الأندية قبل الإعلان عن نظام المسابقة التي ستقام بعد انقطاع لثلاثة مواسم.

ومن المقرر أن تشارك الفرق ببطولة الكأس باللاعبين الجدد خاصة وأنه سيتم فتح فترة تسجيل اللاعبين بداية شهر مايو القادم بشكل موحد بين الضفة وغزة وتستمر حتى نهاية الشهر.

ويأتي توحيد فترة تسجيل اللاعبين للانتقالات الصيفية بناء على قرار اتحاد كرة القدم لمنع تسجيل اللاعبين خارج الفترات المخصصة والغاء كافة الاستثناءات التي كان يتم العمل فيها خلال المواسم الماضية، إلى جانب انطلاق بطولتي الدوري في الضفة وغزة في موعد واحد.

المصدر / فلسطين أون لاين