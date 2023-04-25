مخيم البقعة هو أحد أقدم وأكبر المخيمات الفلسطينية الموجودة في الأردن.

تأسس المخيم عام 1949 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من بلادهم خلال النكبة عام 1948، ويقع في مدينة البقعة، على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب العاصمة الأردنية عمان.

يتألف مخيم البقعة من مساحة ضيقة ومتراصة، يعاني اللاجئون الفلسطينيون المقيمون فيها من ظروف صعبة فيما يتعلق بالإسكان والخدمات الأساسية والعمل والتعليم والرعاية الصحية.

ويعتمد اللاجئون في المخيم على المنح والمساعدات الخيرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويعتبر المخيم الأكبر من حيث عدد اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين فيه بالمملكة الأردنية، وتختلف التقديرات حول عدد سكان مخيم البقعة، وذلك بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة ورسمية حول عدد اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في الأردن.

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ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن عدد السكان في مخيم البقعة يتراوح بين 30،000 و 50،000 نسمة، بينما تقديرات أخرى تشير إلى أن العدد يتجاوز الـ 120،000 نسمة.

ويضم المخيم العديد من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية، وهناك أيضاً مدارس ومراكز تعليمية للأطفال والشباب في المخيم.

وتعمل العديد من المنظمات الدولية والإغاثية في المخيم، وتقدم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان المحليين.

ومن الملفت للانتباه أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها اللاجئون في مخيم البقعة، إلا أنه يشهد نشاطاً اقتصاديًا ملحوظًا، حيث يضم المخيم العديد من المحلات التجارية والأسواق الصغيرة، والتي تعمل في العديد من المجالات.

المصدر / فلسطين أون لاين