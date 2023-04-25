مطلوب مدقق داخلي للعمل في جمعية واعد للاسرى

إعلان توظيف صادر عن جمعية واعد للأسرى والمحررين تعلن فيه عن شاغر وظيفي لوظيفة مدقق داخلي (دوام كامل)
المهام والمسئوليات:
- تدقيق الإيرادات.
- تدقيق المصروفات.
- القيام بعمليات المراجعة المحاسبية للدورة المستندية المحاسبية.
- ضبط وحماية أصول وممتلكات الجمعية وفق معايير المحاسبة الدولية.
- أية مهام يوكل بها.
المؤهلات:
- بكالوريوس محاسبة.
- يفضل شهادة مدقق حسابات قانوني.
- اجادة استخدام برنامج الأصيل.
- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة في مؤسسات المجتمع المدني.
- مهارات مهنية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل.
- مهارات استخدام الحاسوب والبرامج الإلكترونية.
- يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.
يفضل من يتحلى بالسمات التالية:
- الانضباط بالمواعيد.
- حسن الاستماع والفهم والإدراك.
- سكان مدينة غزة.
- أن لا يقل عمره عن 23 ولا يزيد عن 30 عام.
- مهارة الاتصال والتواصل.
طريقة التسجيل
- على من يجد في نفسه المؤهلات المطلوبة أعلاه تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال الضغط ( هنا )
- نتمنى التوفيق للجميع