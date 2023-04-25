مطلوب مدقق داخلي للعمل في جمعية واعد للاسرى

إعلان توظيف صادر عن جمعية واعد للأسرى والمحررين تعلن فيه عن شاغر وظيفي لوظيفة مدقق داخلي (دوام كامل)

المهام والمسئوليات:

- تدقيق الإيرادات.

- تدقيق المصروفات.

- القيام بعمليات المراجعة المحاسبية للدورة المستندية المحاسبية.

- ضبط وحماية أصول وممتلكات الجمعية وفق معايير المحاسبة الدولية.

- أية مهام يوكل بها.

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة.

- يفضل شهادة مدقق حسابات قانوني.

- اجادة استخدام برنامج الأصيل.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة في مؤسسات المجتمع المدني.

- مهارات مهنية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل.

- مهارات استخدام الحاسوب والبرامج الإلكترونية.

- يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

يفضل من يتحلى بالسمات التالية:

- الانضباط بالمواعيد.

- حسن الاستماع والفهم والإدراك.

- سكان مدينة غزة.

- أن لا يقل عمره عن 23 ولا يزيد عن 30 عام.

- مهارة الاتصال والتواصل.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه المؤهلات المطلوبة أعلاه تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال الضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق للجميع