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مطلوب مدقق داخلي للعمل في جمعية واعد للاسرى

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مطلوب مدقق داخلي للعمل في جمعية واعد للاسرى

25 ابريل 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية واعد للأسرى والمحررين تعلن فيه عن شاغر وظيفي لوظيفة مدقق داخلي (دوام كامل)

المهام والمسئوليات:

- تدقيق الإيرادات.

-  تدقيق المصروفات.

- القيام بعمليات المراجعة المحاسبية للدورة المستندية المحاسبية.

- ضبط وحماية أصول وممتلكات الجمعية وفق معايير المحاسبة الدولية.

- أية مهام يوكل بها.

المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة.

- يفضل شهادة مدقق حسابات قانوني.

- اجادة استخدام برنامج الأصيل.

- خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة في مؤسسات المجتمع المدني.

- مهارات مهنية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل.

- مهارات استخدام الحاسوب والبرامج الإلكترونية.

- يفضل من يجيد اللغة الإنجليزية.

يفضل من يتحلى بالسمات التالية:

- الانضباط بالمواعيد.

- حسن الاستماع والفهم والإدراك.

- سكان مدينة غزة.

- أن لا يقل عمره عن 23 ولا يزيد عن 30 عام.

- مهارة الاتصال والتواصل.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه المؤهلات المطلوبة أعلاه تقديم طلب إلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال الضغط  ( هنا )

- نتمنى التوفيق للجميع

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