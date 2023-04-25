فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زوجة الشيخ خضر عدنان:  تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي

بيان عاجل من حراك المعلمين في الضفة بشأن الإضراب

طلبة غزة في السودان: السفارة الفلسطينية تخلَّت عنا وتركتنا تحت نيران الرصاص

رئيس فاغنر الروسية يأمر بسلوك خطير تجاه الجنود الأوكرانيين بدل حبسهم

وظائف شاغرة في شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة

إصابة مستوطن بجراح في عملية إطلاق نار قرب "عيون الحرامية"

المرور: 8 حوادث سير في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً تلمودية في ساحاته

جهالين: الاحتلال يناور لهدم "الخان الأحمر" واستكمال مخطَّطاته الاستيطانية

جاب البلاد والشتات لجمعها.. "كنوز الحروب" تضيء على الحياة العتيقة

مخيم إربد

25 ابريل 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
...
مخيم إربد

يعتبر مخيم إربد للاجئين الفلسطينيين في الأردن واحداً من أكبر مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويقع في مدينة إربد في شمال الأردن.

تأسس المخيم عام 1949 بعد نكبة فلسطين، ويضم حالياً أكثر من 30 ألف لاجئ فلسطيني.

ويشتهر مخيم إربد بتاريخه الغني والمتنوع، ويتميز بالتعددية الثقافية واللغوية لسكانه، حيث يتحدثون العربية والإنجليزية والأردية والفارسية والسواحيلية والروهينغيا والعديد من اللغات الأخرى. كما يحتوي المخيم على مرافق تعليمية وصحية واجتماعية وثقافية، بما في ذلك مدارس وعيادات ومراكز للتدريب المهني والمسارح والمكتبات.

اقرأ أيضا: قلق وترقب بالمخيمات الأردنية بعد أزمة الأونروا

يوجد فيه أربعة مدارس تعمل بنظام الفترتين ومركز توزيع أغذية و2مركز صحي، ومركز تأهيل مجتمعي واحد.

يواجه سكان المخيم العديد من التحديات والصعوبات، بما في ذلك ظروف الحياة الصعبة ونقص التوظيف والفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى اكتظاظ المدارس والبطالة العالية والكثافة السكانية المرتفعة.

ومع ذلك، فإن المخيم يحتفظ بروح الصمود والتضحية والأمل في العيش بكرامة وإنسانية، ويعمل السكان بجد لتحسين أوضاعهم ومستقبلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فلسطين #النكبة #الأردن #لاجئين فلسطينيين #مخيم إربد

متعلقات

الأكثر قراءة