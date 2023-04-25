بيان عاجل من حراك المعلمين في الضفة بشأن الإضراب

أصدر حراك المعلمين الموحد، اليوم الثلاثاء، بيانًا عاجلًا، بشأن الإضراب في الضفة الغربية.

وقال الحراك في بيانه المقتضب: "عودة مئات المعلّمين للإضراب لتصل نسبة المضربين 88%".

وحمَّل الحراك حكومة اشتية في رام الله، كامل المسؤولية عن ضياع العام الدراسي.

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وكان الحراك أعلن أمس الإثنين، عن استمرار الفعاليات من إضراب واعتصامات كما أعلن عنها في وقت سابق.

وأكد الحراك، في بيان له، استمرار الفعاليات المعلنة سابقًا دون تغيير وهي الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود، بصمة/توقيع، مع المغادرة في أي وقت يُريده المعلّم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

ولفت إلى مقاطعة جميع الدورات التدريبية والأعمال المكتبية والإدارية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بما فيها العقوبات والتوقيع على الكتب الصادرة عن المديريات والوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين