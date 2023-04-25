وظائف شاغرة في شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة

شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة والإستيراد هي شركة متخصصة في المجال التجارة والخدمات للاماكن السياحية والخاصة، تعلن عن حاجتها إلى موظف/ة بمسمى وظيفي (عامل نظافة) للعمل ضمن فريق الشركة ذكور واناث
شروط التسجيل
- ان يكون عمر المتقدم من 19 سنة الى 28 سنة الذكور.
- أن يكون عمر المتقدمة من 30 سنة الى 40 سنة الاناث.
- ان يكون من سكان محافظة غزة فقط.
- الانضباط بموعد الدوام والمهام.
- القدرة على العمل ضمن فريق.
- حسن السيرة والسلوك.
- القابلية للتعلم والتطور المستمر.
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة التواصل عبر تطبيق واتس اب على الرقم 00972595827923 وإرسال التالي:
- صورة الهوية.
- صوره شخصية.
- عنوان السكن كامل.
- المستوي التعليمي.
- الحالة الاجتماعية.
- أماكن العمل السابقة إذ توفر.
- رقم للتواصل معك.