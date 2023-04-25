وظائف شاغرة في شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة

شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة والإستيراد هي شركة متخصصة في المجال التجارة والخدمات للاماكن السياحية والخاصة، تعلن عن حاجتها إلى موظف/ة بمسمى وظيفي (عامل نظافة) للعمل ضمن فريق الشركة ذكور واناث

شروط التسجيل

- ان يكون عمر المتقدم من 19 سنة الى 28 سنة الذكور.

- أن يكون عمر المتقدمة من 30 سنة الى 40 سنة الاناث.

- ان يكون من سكان محافظة غزة فقط.

- الانضباط بموعد الدوام والمهام.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- حسن السيرة والسلوك.

- القابلية للتعلم والتطور المستمر.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة التواصل عبر تطبيق واتس اب على الرقم 00972595827923 وإرسال التالي:

- صورة الهوية.

- صوره شخصية.

- عنوان السكن كامل.

- المستوي التعليمي.

- الحالة الاجتماعية.

- أماكن العمل السابقة إذ توفر.

- رقم للتواصل معك.