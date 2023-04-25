فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة مستوطن بجراح في عملية إطلاق نار قرب "عيون الحرامية"

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً تلمودية في ساحاته

جاب البلاد والشتات لجمعها.. "كنوز الحروب" تضيء على الحياة العتيقة

اللاعبون المطروحون على طاولة نادي غزة الرياضي

المطالبة بإستراتيجية لإبقاء مقاطعة "منتجات الاحتلال" فعالة محليًا ودوليًا

إيرلندا وفلسطين و"الجمعة العظيمة"

صمود المقدسيين في الأقصى توازن ردع

جهالين: الاحتلال يناور لهدم "الخان الأحمر" واستكمال مخطَّطاته الاستيطانية

الحرب الدينية على المقدسات وللقدس كلمة الفصل الحاســـمة

تزايد التحذيرات الإسرائيلية من حرب متعددة الجبهات

بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً تلمودية في ساحاته

25 ابريل 2023 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدّوا طقوساً تلمودية عند أبواب المسجد وفي ساحاته.

111.jpg
 

وفي السياق؛ اقتحمت قوات الاحتلال مصلَّى باب الرحمة في المسجد الأقصى وصادرت هويات المرابطين فيه.

11.jpg
 

بدورها، أفادت مصادر مقدسيَّة باعتقال قوات الاحتلال للمواطن جاد الله الغول أحد حرَّاس المسجد الأقصى المبارك ، عقب اعتداء قوات الاحتلال على سيدة قرب باب الرحمة ومحاولته الدفاع عنها.

photo_5350337823049369383_x.jpg
 

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشدَّدة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيّين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرَّض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #اقتحام الأقصى #تهويد #طقوس تلمودية

متعلقات

الأكثر قراءة