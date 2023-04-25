مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوساً تلمودية في ساحاته

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أدّوا طقوساً تلمودية عند أبواب المسجد وفي ساحاته.





وفي السياق؛ اقتحمت قوات الاحتلال مصلَّى باب الرحمة في المسجد الأقصى وصادرت هويات المرابطين فيه.





بدورها، أفادت مصادر مقدسيَّة باعتقال قوات الاحتلال للمواطن جاد الله الغول أحد حرَّاس المسجد الأقصى المبارك ، عقب اعتداء قوات الاحتلال على سيدة قرب باب الرحمة ومحاولته الدفاع عنها.





وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشدَّدة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيّين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرَّض الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين