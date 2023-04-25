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إصابة مستوطن بجراح في عملية إطلاق نار قرب "عيون الحرامية"

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بالفيديو إصابة مستوطن بجراح في عملية إطلاق نار قرب "عيون الحرامية"

25 ابريل 2023 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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من منطقة عملية إطلاق النار في منطقة عيون الحرامية

أُصيب صباح اليوم الثلاثاء، مستوطن إسرائيلي، بجراح، وذلك في عملية إطلاق نار قرب منطقة عيون الحرامية شمالي مدينة رام الله.

ووفق مصادر عبرية، فإن جراح المستوطن المصاب في العملية متوسطة.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال بوابة الجلزون الواصلة مع مدينة رام الله والبيرة، وحاجز عطارة، بعد عملية إطلاق النار، فيما نصبت حواجز في محيط عيون الحرامية.

ووفقًا للإعلام العبري أيضًا، فإن المستوطن تعرَّض لإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب رام الله، وذكرت أنه تم نقله إلى مستشفى "شعاري تصيدك" في القدس.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن قوات من جيش الاحتلال طاردت سيارة أجرة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، حيث يشتبه أن عملية إطلاق النار نفذت منها.

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وقال الإعلام العبري، إن عملية إطلاق النار، وقعت قرب الموقع الذي ستقام فيه مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى بالعمليات الفلسطينية النوعية، التي نفذها القناص الفلسطيني ثائر كايد حماد من قرية سلواد، واستهدفت حاجزًا عسكريًّا إسرائيليًّا، وقُتل خلالها 10 جنود الإثنين 3 آذار/مارس 2002.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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