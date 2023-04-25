اللاعبون المطروحون على طاولة نادي غزة الرياضي

غزة/ مؤمن الكحلوت:

يواصل مجلس إدارة نادي غزة الرياضي مساعيه لترتيب أوراق فريق كرة القدم وترميمه، للظهور بشكل جيد في الموسم القادم.

وتوصَّل النادي لاتفاق مع اللاعب حربي السويركي، لارتداء قميص العميد في الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع معه خلال الأيام القادمة.

ويمتلك السويركي خبرة جيدة في دوري الممتازة، بعدما لعب مع عدَّة فِرق من قبل أبرزها (الهلال والشجاعية والصداقة والشاطئ وشباب جباليا)، بينما لعب الموسم الماضي في صفوف نادي أهلي النصيرات المنافس في دوري الدرجة الأولى.

ووضع مجلس الإدارة عدَّة أسماء على الطاولة، وعرضها على الجهاز الفني للبدء بالتفاوض معها في حال تمَّت الموافقة عليها من بينها الثنائي عطايا جربوع وبلال النمنم.

ويفاضل النادي بين عدد من حراس المرمى أبرزهم المخضرم باسل الصباحين، حيث يجد النادي صعوبة كبيرة في إتمام هذا الملف، في ظل حاجته لحارسَي مرمى بعد مغادرة أحمد الشاعر وأحمد ظهير، وفي ذات الوقت عدد حرَّاس المرمى الموهبين قليل ومعظمهم لا يمتلكون كتاب الاستغناء.

وتعاقد النادي مع اللاعب محمد الغول الذي يجيد اللعب في مركز صناعة اللعب، علمًا أنه تم مغادرة عدد من اللاعبين أبرزهم المدافع فادي العراوي وتوفيق البيك وطارق الهور.

وأعلن النادي في وقت سابق عن تجديد عقد المدرب المخضرم نعيم السويركي وجهازه المعاون، للاستمرار على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل، بعدما قاد الفريق للهروب من شبح الهبوط بصعوبة بالغة الموسم الماضي.