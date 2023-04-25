انتهى شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والغفران، ولم ينتهِ موسم الطاعات، إذ إن صيام الست من شوال موسم جديد يعكف مسلمون كثُر على صيام رغبة في الأجر والثواب، فما أحكام صيام الست من شوال؟

" " يضع أسئلة وأجوبة مختصرة في حكم صيام الست من شوال:

س١: حكم صيام الست من شوال؟

ج: سنَّة مؤكدة.

س٢: ما فضل صيام الست من شوال؟

ج: عن أبي أيوب الأنصاري ضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر". رواه مسلم.

س٣: ما معنى صيام الدهر؟

ج: صيام العام.

س٤: هل أجر الدهر صيام فريضة أم نافلة؟

ج: بل يحظى بأجر صيام سنة فريضة كما نص على ذلك ابن المبارك.

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س٥: ما حكمة صيام الست من شوال؟

ج: الاستمرار والثبات على العبادة، تكميل الفريضة وما وقع فيها من سهو وتقصير، أن يصبح عدد الأيام التي صامها الإنسان ٣٦ يومًا، والحسنة بعشر أمثالها وبذلك يكون صام العام كله.

س٦: هل يجوز البدء بصيام الست قبل القضاء؟

ج: نعم يجوز، لأن الله تعالى قال: " فعدّة من أيام أُخر". ولأن عائشة رصي الله عنها كانت تقضي ما عليها في شعبان.

س٧: هل يجوز البدء بصيام الست ثاني أيام العيد؟

ج: يجوز، لأن يوم العيد واحد، ولكن الأفضل لمن كان عنده زيارات ومعايدات أن يبدأ بعد ذلك. والأمر واسع.

س٨: هل يجوز الجمع بين صيام الست والإثنين والخميس والأيام البيض بنية واحدة؟

ج: يجوز

س٩: هل الأفضل المبادرة بصيام الست أم تفريقها طوال الشهر؟

ج: لا دليل مخصوص في المسألة إلا أدلة عامة مثل قول الله تعالى: " فاستبقوا الخيرات" وقوله: " إنهم كانوا يسارعون في الخيرات". ومن فرَّقها في الإثنين والخميس قاصدًا الثبات والتشجّع على ذلك طوال العام فهو أفضل وأحسن.

س١٠: من فاته صيام الست من شوال هل يشرع له أن يقضيها في ذي القعدة؟

ج: قيل بذلك. والصواب أنها مقيَّدة في شوال فقط.

س١١: هل يجوز الجمع بين الست من شوال والقضاء بنية واحدة؟

ج: في ذلك خلاف، والأرجح عدم الجواز.

س١٢:هل تسمية الست من شوال بـ( الستة البيض) تسمية صحيحة؟

ج: تسمية غير صحيحة.

س١٣: هل من أكل أو شرب ناسيًا في النافلة يتم صومه؟

ج: نعم يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

أخذت المسألة من جدار الشيخ صلاح بن نور الدين نور

المصدر / فلسطين أون لاين