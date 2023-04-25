تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 أبريل

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام وربيعيًّا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدَّلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس الأربعاء 26 إبريل

وغدًا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيًّا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدَّلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس الخميس 27 إبريل

والخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيًّا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغيّر يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدَّلها العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين