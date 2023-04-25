خدمات النصيرات يتعاقد مع مهاجم هداف

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي خدمات النصيرات مع اللاعب إسماعيل أبو دان لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.



وجاء التعاقد مع المخضرم أبو دان ضمن خطة النادي، الذي يسعى للمنافسة من أجل العودة مُجدداً للدوري الممتاز، بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الموسم السابق.



ويُعتبر أبو دان "34" عاماً، من المهاجمين المميزين، وحصل على لقب هداف دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" الموسم الماضي.

ولعب أبو دان لعدة فرق من قبل أبرزها المشتل وغزة الرياضي والصداقة والشاطئ وأهلي النصيرات والجلاء وأخرها التفاح.



وجدد خدمات النصيرات عقد المدرب نادر النجار للاستمرار على رأس الجهاز الفني الموسم المقبل، وجدد عقود لاعبيه المهاجم خالد النجار ولاعب الوسط محمد فارس أبو زايد، ويسعى لتمديد ارتباطه مع أحمد محمود أبو كوش ومحمد معمَّر، بالإضافة لتمديد إعارة المهاجم عز الدين أبو جاموس من اتحاد خان يونس لموسم إضافي.



وطلب النجار من إدارة النادي تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين في المراكز التي يحتاجها للمنافسة على إحدى بطاقتي الصعود، إلى جانب تجديد عقود بعض اللاعبين للاستمرار معه في الموسم المقبل.

وفي سياق منفصل، بدأت أندية الدرجة الثانية بترتيب أوراقها وتدعيم صفوفها بلاعبين جدد، حيث أعلن نادي الأقصى الهابط لدوري الدرجة الثانية، تعاقده مع المهاجم فضل أبو زيادة وصانع الألعاب فادي أبو حصيرة، ضمن سعيه لاعادة ترتيب صفوفه للعودة مجددا لدوري الدرجة الأولى.

وظهر أبو زيادة "37" عاما، بشكل لافت مع فريق بيت لاهيا في الموسمين السابقين، بينما غاب أبو حصيرة عن الملاعب الفترة السابقة بعد خضوعه لعملية في الرباط الصليبي.

وضم نادي التفاح المنافس في فرع غزة والشمال، المدافع المخضرم جمال الأفغاني، والمهاجم محمد الجملة، لارتداء قميص الفريق في الموسم القادم.