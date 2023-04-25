تحديد موعد سحب قرعة بطولة كأس غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

يستعد اتحاد كرة السلة لاطلاق بطولة كأس جوال والتي تحمل اسم المرحوم "عادل أسمري"، والتي ستنطلق خلال الفترة القادمة.

وحدد الاتحاد يوم الأحد المقبل موعداً لسحب قرعة المسابقة لأندية غزة في مقر المجلس الأعلى للشباب والرياضة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، في حين سيتم إجراء القرعة لأندية الضفة يوم الجمعة.

وأكد الاتحاد على ضرورة مشاركة أندية الدرجة الممتازة، بينما ستكون اختيارية لاندية الدرجات الأولى، علما أنه تم منع مشاركة اللاعب الأجنبي في المسابقة.

وطالب الاتحاد من جميع الأندية تأكيد مشاركتها بشكل رسمي، بارسال كتاب عبر الإيميل، وهذا ينطبق على الدرجات الدنيا.

يذكر أن الراحل عادل أسمري الذي تحمل اسمه البطولة، كان يشغل منصب مراقبا دوليا في اتحاد كرة السلة، وكان حكما ومدربا سابقا، وشارك في بطولة غرب اسيا للشباب التي جرت في العاصمة السورية دمشق كمراقب دولي وتوفي هناك.