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عائلة ليونيل ميسي تحسم اختيارها بين برشلونة وباريس

25 ابريل 2023 . الساعة 02:05 بتوقيت القدس
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عائلة ليونيل ميسي تحسم اختيارها بين برشلونة وباريس

كشف تقرير صحفي إسباني أمس الإثنين عن موقف عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من العودة لبرشلونة.

وينتهي عقد ميسي في باريس بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

ويريد برشلونة إعادة "البرغوث" الأرجنتيني إلى ملعب "كامب نو" بعد أن رحل في صيف 2021.

وتواجد ميسي رفقة عائلته في برشلونة خلال اليومين الماضيين، لكن التقارير أكدت أنها كانت زيارة عادية لقضاء إجازة قصيرة.

لكن ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن أفراد عائلة ميسي يرحبون بالعودة لبرشلونة، بعد أن عاشوا هناك معظم أوقات حياتهم، وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من السعادة التي تشعر بها أسرة ليو في باريس، إلا أنها تعتبر برشلونة بلدها الأصلي.

وأجل برشلونة خطوة بدء التفاوض مع ميسي، لحين رد رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على الخطة التي قدمها النادي بشأن فاتورة الرواتب.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #ميسي #رياضة

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