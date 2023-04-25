استشهاد 3 أطفال سوريين بانفجار لغم من مخلفات للجيش الأمريكي

استشهد ثلاثة أطفال سوريين وأصيب اثنين آخرين من عائلة واحدة بانفحار لغم من مخلفات القاعدة الأمريكية اللاشرعية بريف مدينة الحسكة الشمالي.

وأفادت وسائل إعلام، نقلاً عن مصادر محلية بريف مدينة الحسكة، إن ثلاثة أطفال استشهدوا وأصيب اثنين آخرين بجروح بليغة، مساء أمس الأثنين ٢٤ نيسان/ أبريل، أثناء انفحار لغم تم العثور عليه من قبلهم في مكب للنفايات بالقرب من القاعدة الأمريكية اللاشرعية بمنطقة القصرك شمالي الحسكة.

وتابعت المصادر أن الأطفال أربعة منهم أشقاء والخامس من أبناء عمومتهم، وهم من سكان قرية عين العبد (التي تبعد واحد كيلو متر) من القاعدة الأمريكية اللاشرعية و ٨كم عن بلدة تل تمر، على طريق عام ( تل تمر - القامشلي)، شمالي مدينة الحسكة.

وقالت المصادر إن الأطفال هم (مريم خضر عويس 10 أعوام، وشقيقها عبد العزيز 8 أعوام، وبيداء محمد بو عمر 9أعوام). في حين أصيب الطفلان ضياء وشقيقته زهرة خضر عويس بجروح بليغة، حيث يتلقيان العلاج في مستشفى بلدة تل تمر شمالي غربي الحسكة، بحسب المصادر.

وبينت المصادر أن الأطفال يعملون بجمع المواد البلاستيكية من تجمعات القمامة نتيجة ظروف عائلتهم الاقتصادية الصعبة، لذلك يذهبون للبحث عنها في مكبات القمامة خصوصاً المكب القريب والخاص بقاعدة الاحتلال الأمريكي بالقصرك والتي يتم رمي حتى مخلفات الأسلحة والمقذوفات فيها

المصدر / وكالات