هل يرحل أشرف حكيمي عن باريس سان جيرمان؟

أثارت تقارير صحفية مفاجأة كبرى بالقول إن المغربي أشرف حكيمي، يبدو مستعداً للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكانت مصادر صحفية سابقة أكدت أن حكيمي، البالغ من العمر 24 عاماً، يعد واحداً من 7 لاعبين لا يمكن المساس بهم في صفوف النادي الباريسي بقرار من رئيسه القطري ناصر الخليفي، إلا أن النجم المغربي يملك أسباباً كافية تدفعه لطلب الرحيل الصيف القادم.



وبحسب ما نقله موقع "أسود الأطلس" المغربي عن "لوباريزيان" الفرنسي، فإن حكيمي يرغب في تغيير البيئة التي يحترف كرة القدم بها، في ظل ملاحقته بتهمة اغتصاب في فرنسا انتهت بانفصاله رسمياً عن زوجته السابقة هبة عبوك.



صداقة خاصة تجمع بين حكيمي ومبابي في باريس سان جيرمان



من جانبه، قد يوافق باريس سان جيرمان على فكرة بيع حكيمي، حال تلقيه عروضاً مناسبة، وهو الأمر الذي ينطبق على البرازيلي نيمار جونيور الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع النادي الفرنسي الموسم المقبل.



ويفضل حكيمي العودة إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، الذي لعب في صفوفه 17 مواجهة قبل الرحيل عنه معاراً صوب بوروسيا دورتموند الألماني.



وكانت صحف إسبانية، طالبت ريال مدريد بترميم صفوفه الدفاعية من خلال التعاقد مع حكيمي، وهي صفقة قد تتحقق من أجل إقناع كيليان مبابي بالوصول إلى "سانتياغو برنابيو"، في ظل الصداقة الخاصة التي تجمع النجمين المغربي والفرنسي.



جدير بالذكر أن حكيمي خاض مع باريس سان جيرمان 36 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف مع تقديم 5 تمريرات حاسمة، فيما تبلغ قيمته الراهنة 70 مليون يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين