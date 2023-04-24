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الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على هدنة لمدة 3 أيام

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الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على هدنة لمدة 3 أيام

24 ابريل 2023 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، بدءا من منتصف الليل ولمدة 3 أيام.

وأضاف أن الولايات المتحدة حثت الجانبين على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار في السودان.

وكان بلينكن قد قال، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع القادة العسكريين السودانيين وتضغط عليهم لتمديد وقف إطلاق النار، واستكشاف خيارات لإعادة الوجود الدبلوماسي القنصلي للسودان في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني، أن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع جميع الأطراف السودانية لوقف القتال، معربا عن أمله في التوصل لوقف لإطلاق النار بشكل كامل.

المصدر / وكالات
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#الخارجية الأمريكية #الجيش السوداني #الدعم السريع #تهدئة في السودان

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