أندية أوروبية تراقب وضعية المغربي مزراوي مع بايرن ميونخ

أعربت العديد من الأندية الأوروبية العملاقة عن رغبتها في التعاقد مع المغربي نصير مزراوي، مدافع بايرن ميونخ الألماني، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع العملاق البافاري في ظل قلة مشاركاته محلياً وأوروبياً خلال الموسم الجاري.



وبحسب موقع "أسود الأطلس" المغربي، فإن برشلونة الإسباني يتصدر قائمة المهتمين بالتعاقد مع مزراوي، البالغ من العمر 25 عاماً، لكن مشكلات النادي الكتالوني المالية قد تعيق إتمام الصفقة خلال ميركاتو الصيف المرتقب.



ويبدو يوفنتوس الإيطالي مهتماً بالتعاقد مع المدافع المغربي في ظل سعي السيدة العجوز لإحداث ثورة في صفوفه تحضيراً للموسم المقبل، فيما يترقب أرسنال الإنجليزي مستجدات مستقبل مزراوي المرتقب مع بايرن ميونخ.





ولا يتوقف الأمر عند هذه الأندية الثلاث؛ إذ يعد مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون ووست هام يونايتد إلى جانب كريستال بالاس، وجهات محتملة لمزراوي حال قرر خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.



وسبق لمزراوي أن أعرب عن شعوره بخيبة أمل كبيرة؛ بسبب قلة مشاركاته مع العملاق البافاري في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية خلال الوقت الراهن.



ونقل ماكسيميليان كوتش، الصحفي الرياضي المختص بشؤون بايرن ميونخ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن النجم المغربي قوله: "بالتأكيد لست سعيداً بالواقع الحالي الذي أعيشه في بايرن ميونخ، كنت أساسياً هنا قبل كأس العالم، والآن لم أعد الخيار الثاني أو حتى الثالث في الفريق".



وتابع المدافع المغربي حديثه بالقول: "من السابق لأوانه الحديث عن مستقبلي مع بايرن ميونخ، لكن ما هو مؤكد أنني لا أشعر بالسعادة إزاء الواقع الراهن".



واختتم النجم المغربي حديثه بالقول: "أنا لائق من الناحية البدنية لكنني لا أحصل على أي وقت للعب، لا أرغب في الحديث عن المستقبل، لكن عدم اللعب أمر يزعجني بصورة كبيرة".



وظهر مزراوي بصورة أساسية مع بايرن ميونخ بداية الموسم الحالي، مستفيداً من إصابة المدافعين الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد، وقدم مستويات رائعة خاصة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور المجموعات.



وبعد تألقه اللافت في مونديال قطر 2022، غاب اللاعب عن صفوف بايرن ميونخ قرابة شهرين كاملين بعد معاناته من التهاب خفيف في غشاء التأمور (الكيس الذي يغلف القلب)، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، ليجد نفسه خارج حسابات العملاق البافاري بعد العودة من غيابه الطويل.



واكتفى النجم المغربي بخوض 21 مواجهة مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، قدم خلالها 3 تمريرات حاسمة، بمجموع دقائق لعب بلغ 1144 دقيقة.



جدير بالذكر أن مزراوي انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في الأول من يوليو/ تموز 2022، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 20 مليون يورو، ومن الممكن أن تفتح تصريحاته الأخيرة الباب أمام رحيله عن الفريق الصيف المقبل.