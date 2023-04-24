أسينسيو يرد على عرض ريال مدريد لتجديد عقده

رفض صانع الألعاب الدولي الإسباني ماركو أسينسيو (27 عامًا) تجديد عقده مع ريال مدريد؛ لعدم اقتناعه بالراتب السنوي المقدّم في العقد الجديد، بحسب إفادة من يومية "آس" الإسبانية اليوم الإثنين.



وينتهي عقد أسينسيو الحالي مع "الميرنغي" بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، ولم يتوصل بعد لاتفاق نهائي حول تجديد تعاقده.



واجتمع وكيل أعمال أسينسيو، البرتغالي خورخي مينديش، مع ممثلين من ريال مدريد في الأيام الأخيرة للاتفاق حول تجديد عقد اللاعب، بيد أن قيمة الراتب السنوي كانت نقطة الخلاف بين الطرفين.



وبعد أن كان لاعبًا مهمشًا في النصف الأول من الموسم الحالي، بات أسينسيو قطعة مهمة في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ إذ سجّل اللاعب 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال نحو 1500 دقيقة لعب.



ويحظى أسينسيو باهتمام من أندية داخل إسبانيا؛ مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد، ومن أندية خارج إسبانيا على غرار ميلان وإنتر الإيطاليين.