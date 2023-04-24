فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقل الأسير خضر عدنان بشكل مفاجئ إلى المستشفى

بكيرات يحذر من مشروع تهويدي يسعى الاحتلال لتنفيذه في مصلى باب الرحمة

إصابة 9 صهاينة في 16 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

مصر تنفي مقتل مساعد ملحق الدفاع المصري بالسودان

تشيلسي يتفق مع المدرب الأرجنتيني بوكتينيو

الاحتلال يقطع أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى

العواودة: شعبنا مُصرّ على الدفاع عن الأقصى والتصدّي لمحاولات تهويده

تحذيرات من عاصفة مغناطيسية على الأرض!

هل سينتقل النزاع في السودان إلى المنطقة؟

جماهير ليستر سيتي تحلم بعودة رياض محرز

نقل الأسير خضر عدنان بشكل مفاجئ إلى المستشفى

24 ابريل 2023 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان

أعلنت مؤسسة "مهجة القدس"، أن إدارة سجن (عيادة الرملة) نقلت الأسير عدنان بشكل عاجل أثناء زيارة محاميه له، لمشفى مدني في الداخل المحتل، مشيرة إلى أنه "لم ترد أية معلومات عن وضعه الصحي".

وحذرت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى من تدهور الوضع الصحي للأسير خضر عدنان، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 79 على التوالي رفضًا لاعتقاله.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت أمس الأحد، طلب محامي الأسير عدنان الإفراج عنه بكفالة مالية.

وعقدت الجلسة عن طريق الفيديو كونفرنس، بحضور الشيخ عدنان، الذي فقدَ وعيه عدة مرات، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته التي حضرت المحكمة.

يذكر أن الأسير عدنان قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابًا قبل أن تعتقله.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأسرى #سجون الاحتلال #سجن الرملة #مصلحة السجون #خضر عدنان

متعلقات

الأكثر قراءة