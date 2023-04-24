الاحتلال يقطع أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى

قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى المبارك، فيما تمكن شبَّان من أداء صلاة المغرب في مصلَّى باب الرحمة.

وقام ضبَّاط من جيش الاحتلال بقطع أسلاك مكبّرات الصوت للمسجد الأقصى، ما أدَّى إلى رفع أذان صلاة العشاء داخل المسجد القبلي فقط، وذلك في اعتداء جديد بحق الأقصى.

وتحجَّجت سلطات الاحتلال بعد قطعها أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى، بوجود مراسم احتفال في ساحة البراق المحاذية للمسجد.

وفي سياق متصل، نجح شبَّان في أداء صلاة المغرب بمصلَّى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، تلبية للدعوات لحمايته من اعتداءات الاحتلال عليه.

ودعت شخصيات وجهات مقدسيَّة، الفلسطينيين لأداء صلاتي المغرب والعشاء اليوم في مصلَّى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، مؤكدة أن الدعوات جاءت من أجل الدفاع عنه وحمايته من مخطَّطات الاحتلال والمستوطنين.

وأهابت بالمواطنين وكل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى، بالحشد والمشاركة في الصلاة، لحماية المصلَّى والمسجد من أطماع الاحتلال واقتحام المستوطنين.

وللمرة الثانية خلال يومين اقتحمت شرطة الاحتلال صباحًا مصلَّى باب الرحمة، وخرّبت جميع محتويات المصلَّى وتمديدات الكهرباء الجديدة، تزامنًا مع منع المصلّين من الدخول إليه أو الاقتراب من محيطه.

المصدر / فلسطين أون لاين