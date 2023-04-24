فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقطع أذان صلاة العشاء بالمسجد الأقصى

العواودة: شعبنا مُصرّ على الدفاع عن الأقصى والتصدّي لمحاولات تهويده

تحذيرات من عاصفة مغناطيسية على الأرض!

هل سينتقل النزاع في السودان إلى المنطقة؟

جماهير ليستر سيتي تحلم بعودة رياض محرز

الناشطة خاطر تدعو لمواصلة الرباط في الأقصى ومواجهة تهديدات الاحتلال

دعوات للحشد في مصلَّى باب الرحمة بالأقصى ردًّا على مخطَّطات المستوطنين

الإعلان عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غدٍ الأربعاء

حماس: عملية القدس رد طبيعي على تدنيس الاحتلال لمصلَّى باب الرحمة

يرفع ضحايا الجريمة بين فلسطينيي الداخل.. قتيل ثانٍ في النقب خلال ساعات

تحذيرات من عاصفة مغناطيسية على الأرض!

24 ابريل 2023 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
...

أعلن علماء معهد الجيوفيزياء التطبيقية أن عاصفة مغناطيسية على مستوى G4 (قوية جدًا) سجّلت على الأرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لنتائج المراقبة، يبلغ اضطراب المجال المغناطيسي للأرض حاليًّا الدرجة 4. أي قد تحصل اضطرابات في الملاحة اللاسلكية المنخفضة التردّد عبر الأقمار الصناعية ويمكن أن يُرى الشفق القطبي في المنطقة الاستوائية.

والعواصف المغناطيسية، هي اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض تسبّبها التوهجات الشمسية.

وتقسَّم العواصف المغناطيسية إلى 5 مستويات أو درجات. أضعفها G1 وأقواها G5 ويمكن أن تستمر العاصفة المغناطيسية من بضع ساعات إلى عدَّة أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن العواصف المغناطيسية وظاهرة الشفق القطبي تنجم عن تأثير جزيئات الرياح الشمسية في طبقات الغلاف الجوي العليا، لذلك كان بإمكان سكان المناطق الوسطى من روسيا ومدينة موسكو مشاهدة ظاهرة الشفق القطبي بسبب النشاط الشمسي يوم الأحد 23 إبريل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأرض #عاصفة مغناطيسية #المجال المغناطيسي

متعلقات

الأكثر قراءة