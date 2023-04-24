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هل سينتقل النزاع في السودان إلى المنطقة؟

24 ابريل 2023 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، من أن العنف في السودان "ينذر بخطر اشتعال كارثي داخل البلاد يمكن أن يمتد إلى المنطقة بالكامل وإلى خارجها"، داعيًا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى استخدام أقصى درجات نفوذهم.

وقال غوتيريش لأعضاء المجلس الذي يضم 15 دولة: "لا بد أن نبذل جميعًا كل ما بوسعنا لإبعاد السودان عن حافة الهاوية"، مضيفًا أن الأمم المتحدة لم تغادر السودان.

وأضاف: "نقف إلى جانبهم في هذه الفترة العصيبة، لقد سمحت بالنقل المؤقت إلى مناطق أخرى داخل السودان وإلى الخارج لبعض موظفي الأمم المتحدة وأُسرهم".

المصدر / وكالات
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