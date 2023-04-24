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رام الله: أهالي الشهداء ينظمون وقفة إسنادية للأسير خضر عدنان

بالفيديو والصور رام الله: أهالي الشهداء ينظمون وقفة إسنادية للأسير خضر عدنان

24 ابريل 2023 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
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نظم أهالي الشهداء وقفة إسنادية للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 79 يوما، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، بمشاركة عدد من النشطاء والأسرى المحررين والمهتمين بشؤون الأسرى.

وأكد أهالي الشهداء على ضرورة نصرة عدنان لإنقاذ حياته، ووفاء لما كان يقدمه في ساحات نصرة الأسرى والأسرى المضربين وأهالي الشهداء، ولم يترك الميدان يوما دون المشاركة في مساندة هؤلاء.

وهتف المشاركون لخضر والأسرى بشكل عام، وضد سياسات وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير.

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وتحدثت رندة موسى زوجة عدنان عن مخاوف حقيقية على حياته، خصوصا وأنه أغمي عليه أمس أربع مرات خلال جلسة المحكمة وفي إحداها وقع أرضا، حيث حضرت المحكمة وكانت تتابع حالة عدنان عبر الفيديو حيث لم يتم إحضاره إلى قاعة المحكمة بل مثل أمامها عبر تقنية الفيديو.

وتتخوف زوجة خضر من قتله ليس فقط عبر إهمال وضعه ومنع نقله الى مستشفى مدني بل كذلك عبر استخدام التغذية القسرية التي استشهد بسببها عدد من الأسرى القرن الماضي، خصوصا وأن النيابة العسكرية هددته بها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #سجون الاحتلال #رام الله #خضر عدنان #الإضراب عن الطعام

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