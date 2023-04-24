يرفع ضحايا الجريمة بين فلسطينيي الداخل.. قتيل ثان في النقب خلال ساعات

قُتل الطفل محمد الوليدي (11 عاما) من قرية العزازمة في النقب المحتل، إثر تعرضه للخنق، اليوم الإثنين، وهو الضحية الثانية في المنطقة خلال ساعات بعد مقتل إبراهيم الأعسم (30 عاما) من تل السبع.

وذكر مصادر فلسطينية في النقب أن علامات عنف بدت على عنق القتيل من جراء تعرضه للخنق.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل الشاب إبراهيم عيد حسن الأعسم (30 عاما) من تل السبع إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في البلدة.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن إلى 52 قتيلا بينهم امرأة وشابة.

وتبين أن عدد القتلى هذا العام بلغ أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2022، حين قتل آنذاك 23 شخصا.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام.

المصدر / وكالات