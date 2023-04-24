الأسير عز الدين عمارنة يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

أعلن ذوو الأسير الإداري الكفيف الدكتور مجد عمارنة، المعروف بالشيخ عز الدين عمارنة، اليوم الاثنين، عن شروعه في الاضراب عن الطعام لليوم الثاني، مطالباً بحريته وإنهاء اعتقاله الإداري فوراً وبلا شروط.

وأوضحت عائلة عمارنة في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن ابنها عز الدين أطلق على إضرابه معركة "صرخة عز".

وناشدت عائلة عمارنة، جميع أحرار شعبنا والعالم، الوقوف إلى جانب خطوات ابنهم النضالية العادلة للإفراج عنه من سجون الاحتلال، الى جانب مئات الأسرى الإداريين.

ويقبع عمارنة – وهو من قيادات حماس- في سجن النقب الصحراوي منذ أكثر من ١٤ شهراً، ومعه ابنيه أحمد، ومجاهد، ويعاني من عدة أمراض تحتاج إلى تلقي العديد من الأدوية يومياً .

كانت قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة من منزله في بلدة يعبد قضاء جنين، في الحادي والعشري من يناير 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين