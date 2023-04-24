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إصابة 8 مستوطنين في عملية دهس بالقدس المحتلة

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بالفيديو إصابة 8 مستوطنين في عملية دهس بالقدس المحتلة

24 ابريل 2023 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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أصيب ثمانية مستوطنين في عملية دهس وقعت غربي القدس المحتلة عصر اليوم الاثنين، في حين ذكرت مصادر عبرية أن جنود الاحتلال أطلقوا النيران تجاه سائق المركبة.

وقالت شرطة الاحتلال، إن مركبة اصطدمت بمارّة في القدس، "ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى" في المكان.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر طبية، أن حالة أحد المصابين خطيرة جدا فيما البقية بين طفيفة ومتوسطة.

وذكرت قناة (كان) العبرية، أن منفذ عملية الدهس، فلسطيني من سكان شرقي القدس المحتلة، وتم إطلاق النار عليه من قبل أحد المستوطنين.

ولاحقا زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن منفذ العملية هو حاتم نجمة (39 عاما) من بيت صفافا بالقدس.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، أن عملية الدهس تبعد 200 متر فقط عن مكان إحياء شعلة ذكرى ما يسمى استقلال الاحتلال، لافتة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان يبعد مئات الأمتار من مكان العملية.

وأشارت إلى احتمال أن يكون منفذ العملية يرتدي زي حريدي وقد يكون فلسطيني متنكرًا به.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #عملية دهس

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