بحر: إرادة الأسرى ستكسر قيد السجان وشعبنا مُوحّد خلف قضيتهم

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، خلال افتتاحه معرض "نتفس حرية"، الذي تنظمه الحركة الوطنية الأسيرة بمشاركة الفصائل الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى، أنّ إرادة الاسرى ستكسر قيد السجان.

وقال بحر إنّ المعرض يُجسّد صمود الأسرى وثباتهم وأنهم يُمثّلون أيقونات نضال الشعب الفلسطيني، مبينًا أنّ شعبنا بكل مكوناته وفصائله مُوحّد خلف قضية الأسرى حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.

وأضاف أنّ المعرض يكشف جرائم الاحتلال البشعة اللاإنسانية بحقّ الأسرى في سجونه.

وشدّد أننا سنبقى الأوفياء لقضية الأسرى، وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة حتى يتنفسوا الحرية قريبًا.

المصدر / فلسطين أون لاين