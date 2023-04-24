الدعليس: قضية الأسرى على سُلّم أولويات العمل الحكومي

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن قضية الأسرى على رأس أولويات العمل الحكومي، وعلى سلّم أولويات المقاومة والفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح معرض "نتنفس حرية"، والذي نظمته وزارة شؤون الأسرى والمحررين بالتعاون مع عدة مؤسسات ذات علاقة بقضية الأسرى.

وأضاف الدعليس: "جئنا اليوم لنشارك في افتتاح هذا المعرض الوطني الكبير والذي يجسدُ معاناة الأسرى الفلسطينيين والذي يلقي الضوء على معاناة 4900 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال".

واعتبر أن المعرض الذي يشارك فيه الكل الفلسطيني من جميع المؤسسات والفصائل، هو في رسالة واضحة أن قضية الأسرى على سلّمِ أولويات جميع مكونات شعبنا .

وقال الدعليس في رسالة للأسرى: "نعدكم أنكم ستتنفسون حرية قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونعدكم أن تبقى قضيتكم حية في نفوس كل طفل فلسطيني وامرأة فلسطينية وشيخ فلسطيني والفصائل والمؤسسات الفلسطينية حتى تتنسموا الحرية"، مشيرًا إلى أن المعرض له سمت خاص حيث أن الحركة الأسيرة هي التي تشرف عليه بنفسها.

ولفت إلى أن المعرض يجسد معاناة الأسرى ولهذا واقع أليم أن نشاهد هذهِ المظاهر الصعبة التي يعيشها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مضيفًا "الأسرى يعانون معاناة شديدة، وقد ارتقى منهم 236 أسير في سجول الاحتلال من التعذيب والتنكيل".