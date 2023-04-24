بمناسبة عيد الفطر.. زكاة البريج وجحر الديك تنظم حفلاً للأطفال

نظمت لجنة زكاة البريج وجحر الديك، حفلاً للأطفال بمناسبة عيد الفطر السعيد وبتمويل كريم من مؤسسة البركة الجزائرية.

وحضر الحفل (700) من الأطفال ضمن نطاق حدود اللجنة وتخلله العديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات العلمية وتوزيع هدايا العيد والجوائز على الأطفال .

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة د. خليل شاهين أنه يتعين على كافة المؤسسات التي تتكبد مسؤوليات أهلية، تنظيم فعاليات جمعية للفئات المستهدفة مثل الإحتفالات والأمسيات لما فيها من فوائد إيجابية على نفوس القرناء.

وأضاف شاهين أن اللجنة مستمرة في تنفيذ الفعاليات المشابهة بناءً على الخطط التشغيلية والإستراتيجية الخاصة باللجنة ،وأتبع أنه تم تنفيذ هذا الإجتفال على مرحلتين أولاهما في مخيم البريج وثانيهما في جحر الديك لعدم إطالة الطريق على الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين